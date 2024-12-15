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Названо условие, при котором Джоэл Эмбиид лишится права претендовать на статус MVP сезона

Названо условие, при котором Джоэл Эмбиид лишится права претендовать на статус MVP сезона
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Камерунский центровой клуба «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид не сможет претендовать на звание Самого ценного игрока (MVP), Самого прогрессирующего игрока (MIP) и Лучшего оборонительного игрока (DPOY), а также на попадание в символическую сборную НБА и Сборную звёзд защиты, если пропустит хотя бы ещё один матч регулярного сезона. На это обратил внимание аккаунт Extra Muse в X (ранее Twitter).

Напомним, Эмбииду 30 лет. В текущем сезоне североамериканской лиги принял участие лишь в шести играх. В среднем за матч он набирает 20,3 очка, делает 7,7 подбора, отдаёт 3,8 передачи, а также совершает 1,0 блок-шота. 14 декабря Джоэл получил перелом лобной кости во встрече с «Индианой Пэйсерс».

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