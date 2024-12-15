Названо условие, при котором Джоэл Эмбиид лишится права претендовать на статус MVP сезона

Камерунский центровой клуба «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид не сможет претендовать на звание Самого ценного игрока (MVP), Самого прогрессирующего игрока (MIP) и Лучшего оборонительного игрока (DPOY), а также на попадание в символическую сборную НБА и Сборную звёзд защиты, если пропустит хотя бы ещё один матч регулярного сезона. На это обратил внимание аккаунт Extra Muse в X (ранее Twitter).

Напомним, Эмбииду 30 лет. В текущем сезоне североамериканской лиги принял участие лишь в шести играх. В среднем за матч он набирает 20,3 очка, делает 7,7 подбора, отдаёт 3,8 передачи, а также совершает 1,0 блок-шота. 14 декабря Джоэл получил перелом лобной кости во встрече с «Индианой Пэйсерс».