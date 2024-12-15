ЦСКА одержал юбилейную победу в Единой лиге
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Сегодня, 15 декабря, московский клуб ЦСКА победил МБА-МАИ со счётом 84:67 (21:20, 15:16, 29:15, 19:6). Для армейцев эта победа стала 400-й в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 67
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: М'Бай - 20, Аврамович - 15, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 8, Уэйр - 7, Джекири - 7, Тримбл - 5, Ухов - 4, Антонов - 4, Абдулбасиров - 2, Курбанов - 2, Карпенко
МБА-МАИ: Коновалов - 18, Белоусов - 15, Певнев - 9, Барашков - 8, Минченко - 7, Трушкин - 5, Покинко - 3, Касаткин - 2, Воронов, Зубков, Шейко, Савченко
Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Амат М'Бай. Ему удалось набрать 20 очков, сделать два подбора и отдать три передачи.
На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. В текущем сезоне армейцы одержали 17 побед и потерпели лишь два поражения.
Следующий матч московский клуб проведёт с «Самарой» 18 декабря. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.
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