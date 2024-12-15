ЦСКА одержал юбилейную победу в Единой лиге

Сегодня, 15 декабря, московский клуб ЦСКА победил МБА-МАИ со счётом 84:67 (21:20, 15:16, 29:15, 19:6). Для армейцев эта победа стала 400-й в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Амат М'Бай. Ему удалось набрать 20 очков, сделать два подбора и отдать три передачи.

На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. В текущем сезоне армейцы одержали 17 побед и потерпели лишь два поражения.

Следующий матч московский клуб проведёт с «Самарой» 18 декабря. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.