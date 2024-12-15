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Рон Артест назвал игрока НБА, за которым ему нравится наблюдать

Рон Артест назвал игрока НБА, за которым ему нравится наблюдать
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Артест, который сменил имя на Метта Сэндифорд-Артест, назвал нынешнего игрока НБА, за которым ему больше всего нравится наблюдать. По мнению Артеста, таким игроком является атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс.

«Мне нравится Энтони Эдвардс. О, боже мой, я обожаю смотреть на него. В прошлом году я понятия не имел, кто это. Я не знаю имён всех [игроков], поэтому я рассказал друзьям и смотрел на него. В прошлом году я впервые смотрел игру, я пошёл посмотреть на него вживую, и он собрал всю площадку.

Ему нужен этот дым. … Мне нравится смотреть, как он играет», — сказал Артест на шоу Байрона Скотта Fast Break.

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