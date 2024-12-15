Андреас Пистиолис отметил позитивную энергию ЦСКА в победном матче с МБА-МАИ

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды над МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 84:67.

«Мы начали матч с плохой энергией. В нескольких предыдущих играх случается, что мы испытываем трудности в нападении, и это ведёт к проблемам в защите. Мы промахиваемся, начинаем нервничать – и это сказывается и в оборонительных действиях. Потому для меня особенно важно, что мы с этим справились и вернули нужную энергию где-то в середине второй четверти. Из последних матчей та энергия, которую мы показали во второй половине, больше всего напоминает мне то, что мы видели в матчах начала сезона», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 18 декабря сыграет на выезде с БК «Самара». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).