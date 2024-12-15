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Андреас Пистиолис отметил позитивную энергию ЦСКА в победном матче с МБА-МАИ

Андреас Пистиолис отметил позитивную энергию ЦСКА в победном матче с МБА-МАИ
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды над МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 84:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 67
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: М'Бай - 20, Аврамович - 15, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 8, Уэйр - 7, Джекири - 7, Тримбл - 5, Ухов - 4, Антонов - 4, Абдулбасиров - 2, Курбанов - 2, Карпенко
МБА-МАИ: Коновалов - 18, Белоусов - 15, Певнев - 9, Барашков - 8, Минченко - 7, Трушкин - 5, Покинко - 3, Касаткин - 2, Воронов, Зубков, Шейко, Савченко

«Мы начали матч с плохой энергией. В нескольких предыдущих играх случается, что мы испытываем трудности в нападении, и это ведёт к проблемам в защите. Мы промахиваемся, начинаем нервничать – и это сказывается и в оборонительных действиях. Потому для меня особенно важно, что мы с этим справились и вернули нужную энергию где-то в середине второй четверти. Из последних матчей та энергия, которую мы показали во второй половине, больше всего напоминает мне то, что мы видели в матчах начала сезона», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 18 декабря сыграет на выезде с БК «Самара». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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