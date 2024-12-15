Единая лига: результаты матчей 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Результаты матчей Единой лиги 15 декабря:

«Енисей» — «Зенит» — 69:97;

УНИКС — «Пари Нижний Новгород» — 102:66;

ЦСКА — МБА-МАИ — 84:67.

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 17 побед при двух поражениях.

На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).