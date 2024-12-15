Единая лига: результаты матчей 15 декабря
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Сегодня, 15 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.
Результаты матчей Единой лиги 15 декабря:
«Енисей» — «Зенит» — 69:97;
УНИКС — «Пари Нижний Новгород» — 102:66;
ЦСКА — МБА-МАИ — 84:67.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
69 : 97
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Герасимов - 18, Сандерс - 14, Степанович - 10, Ведищев - 5, Одиноков - 5, Загретдинов - 5, Сонько - 4, Долинин - 3, Близнюк - 3, Шлегель - 2, Перевалов
Зенит: Рыжов - 23, Бэйкон - 19, Мун - 17, Фрейзер - 13, Пойтресс - 9, Спеллмен - 7, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Жбанов - 2, Захаров, Вольхин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
102 : 66
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Найт - 29, Лопатин - 15, Рейнольдс - 12, Акун-Пёрселл - 10, Тэйлор - 10, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 9, Бако - 8, Комолов, Торопов, Илюк, Стуленков
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 15, Наталл - 12, Карпенков - 12, Хоменко - 11, Зоткин - 7, Чадов - 3, Шеперд - 2, Хвостов - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 67
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: М'Бай - 20, Аврамович - 15, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 8, Уэйр - 7, Джекири - 7, Тримбл - 5, Ухов - 4, Антонов - 4, Абдулбасиров - 2, Курбанов - 2, Карпенко
МБА-МАИ: Коновалов - 18, Белоусов - 15, Певнев - 9, Барашков - 8, Минченко - 7, Трушкин - 5, Покинко - 3, Касаткин - 2, Воронов, Зубков, Шейко, Савченко
В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 17 побед при двух поражениях.
На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).
Комментарии
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