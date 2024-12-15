Журналист сравнил падение рейтингов НБА с проблемами Демократической партии

Известный спортивный журналист Колин Коухерд сравнил падение рейтингов НБА с неудачей Демократической партии на президентских выборах 2024 года. Коухерд подчеркнул, что отрыв от обычных людей может привести к значительным последствиям, будь то спорт или политика.

«Рейтинги НБА упали на 48% за последние 12 лет, и в этом году они рухнули с обрыва. Решение Адама Сильвера (комиссионер НБА. – Прим. «Чемпионата») — давайте сделаем площадки ярче.

Мне нравится НБА, но нынешние Матчи всех звёзд — это позор, и управление нагрузкой [игроков] — позор для лиги. Это действительно плохо, когда семья из четырёх человек идёт на игру, а Яннис или Эмбиид не играют.

Обидно. Спросите демократов. Будьте осторожны: как только вы оторвётесь от обычных людей в Америке, вы поплатитесь за это», — приводит слова Коухерда Fadeawayworld.