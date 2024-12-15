Баскетболист избил судью во время матча МЛБЛ

Атакующий защитник клуба «BULLDOGS» Артём Толстиков избил судью во время матча с командой «Сбер ЦА (2)», который прошёл сегодня, 15 декабря, в Москве в рамках Межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ). Игра завершилась со счётом 60:50 (7:9. 14:17, 15:13, 24:11) в пользу «BULLDOGS».

Были ли применены санкции к игроку за данный инцидент, не сообщается.

По ходу матча Артём набрал одно очко, сделал два подбора, совершил один перехват и получил шесть фолов. Наиболее результативным игроком «BULLDOGS» стал лёгкий форвард Александр Быстров. По ходу матча ему удалось набрать 19 очков, сделать 11 подборов, а также отдать две передачи и совершить три перехвата.