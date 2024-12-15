«Денвер» готов обменять одного из своих лидеров — инсайдер

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» готов обменять в межсезонье одного из своих лидеров — 26-летнего лёгкого форварда Майкла Портера, поскольку они стремятся усилить свой состав. Но при этом Портер не является желанной целью на рынке. Об этом сообщил обозреватель и инсайдер Марк Штейн.

«Рынок в течение нескольких месяцев ограниченно следил за Брэндоном Ингрэмом («Нью-Орлеан Пеликанс»), который также зарабатывает $ 36 млн в последний год своего текущего контракта и чья статистика всегда была более выдающейся, чем у Портера.

Это говорит о том, что, если «Денвер» предложит 26-летнего Портера, это не приведёт к автоматическому увеличению объёма запросов», — приводит слова Штейна Basketnews.

В 23 матчах этого сезона за «Наггетс» Портер в среднем набирал 18,9 очка, делал семь подборов и 2,9 результативной передачи.