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Айзея Томас: Кавай привносит страх на площадке. «Клипперс» станут с ним сильнее и опаснее

Айзея Томас: Кавай привносит страх на площадке. «Клипперс» станут с ним сильнее и опаснее
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63-летний член Зала славы баскетбола Айзея Томас высказался в адрес лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Если Кавай вернётся в хорошей форме, то «Клипперс» станут намного сильнее и опаснее. Речь идёт об игроке из топ-75, когда он здоров. Это значит, что он один из лучших в истории как в атаке, так и в защите. Леонард в составе «Клипперс» привносит страх [во время игры]. Противники сразу думают: «О, чёрт, с этим парнем лучше не связываться», — приводит слова Томаса портал The Sports Rush.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) звёздный игрок «Клипперс» пока не сыграл ни в одном матче.

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