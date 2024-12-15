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Дрэймонд Грин: у Дончича больше недостатков в атаке, чем у Ирвинга. И это безумие

Дрэймонд Грин: у Дончича больше недостатков в атаке, чем у Ирвинга. И это безумие
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Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что атакующий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг имеет меньше слабостей в атаке, чем его товарищ по команде словенец Лука Дончич.

«Как ни странно это звучит, у Луки, вероятно, больше недостатков в атаке, чем у Кайри. И это безумие, поскольку Дончич — один из самых талантливых и лучших игроков, которых мы когда-либо видели», — приводит слова Грина портал The Sports Rush.

Напомним, в последнем матче, который состоялся 11 декабря, «Маверикс» разделили площадку с «Оклахома-Сити Тандер». Матч завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 118:104.

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