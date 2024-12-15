Пол Пирс посоветовал «Лейкерс» наигрывать Бронни Джеймса, а не думать о титуле

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс настаивает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен сосредоточиться на наигровании дуэта Леброна и Бронни Джеймсов, а не на победе в этом сезоне.

«В этом сезоне Леброн играл с Бронни, и мы хотели, чтобы все это увидели. Мы хотим видеть немного больше этого… Наслаждайтесь величием Леброна, пока можете.

Не обменивайте Брона. Обменяйте Энтони Дэвиса, а затем выставляйте Бронни на оставшуюся часть сезона и позволяйте им готовиться. Пусть Брон и Бронни играют, позвольте молодому парню развиваться.

В этом году не победить. Давайте развивать и налаживать игровые связи. Посмотрим, что получится. Брон побил все рекорды, ему больше нечего доказывать. Всё, чего он хотел годами, это играть со своим сыном. Давайте вытащим его [Бронни] из G-лиги, поднимем его [в «Лейкерс»] на оставшуюся часть сезона, потому что в этом году мы никуда не дойдём. Давайте поднимем Бронни», — сказал Пирс в подкасте Ticket & The Truth с Кевином Гарнеттом.