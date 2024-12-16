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Михаил Беленицкий: если бы не отстранение, не попал бы в состав сборной России

Михаил Беленицкий: если бы не отстранение, не попал бы в состав сборной России
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Форвард казанского УНИКСа и сборной России Михаил Беленицкий рассказал, как относится к тому, что его дебют в национальной команде случился после её отстранения от крупных международных соревнований.

«На самом деле это чуть-чуть расстраивает. Потому что хотелось бы вот этот иностранный баскетбол, эту атмосферу прочувствовать. Когда ты играешь за свою страну против других сборных, против топовых игроков, лучших из лучших из других стран — это незабываемые впечатления. Когда мы играли за юношеские сборные — U16, U18 — это были непередаваемые эмоции. Мы играли против сверстников, которые выступают на таком же высоком уровне в других странах.

Поэтому, наверное, жалею именно об этом. С другой стороны, понимаю, что если бы наша сборная осталась на международной арене, то я бы не получил тот шанс попасть в команду. Потому что у нас есть ещё очень много опытных игроков, которые играют на высочайшем уровне. И, думаю, предпочтение было бы отдано им. Максимум меня могли бы вызвать на сборы. Но, думаю, в состав я бы не попадал», — сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Михаилом Беленицким на «Чемпионате».
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