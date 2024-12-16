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«Сто процентов». Беленицкий ответил, сказался ли уход действующего MVP на УНИКСе

«Сто процентов». Беленицкий ответил, сказался ли уход действующего MVP на УНИКСе
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Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий ответил на вопрос о том, сказался ли уход действующего MVP Единой лиги Ненада Димитриевича на казанской команде.

«Сто процентов, да. Особенно в нападении, потому что у нас в прошлом сезоне вся игра строилась вокруг Ненада. Он очень много создавал как для себя, так и для партнёров. Многие знали, на что Ненад способен, и команды сдваивались на нём, шли на него, выходили агрессивнее. Поэтому кто-то другой оставался открытым, и Ненад хорошо это читал и раздавал передачи.

В этом сезоне у нас, наверное, пока что нет такого ярко выраженного лидера. И мы пытаемся играть в более комбинационный баскетбол. Думаю, у нас в этом сезоне он более разнообразный. Потому что на место Ненада пришли два очень хороших легионера: Девон Акун-Пёрселл и Тони Тейлор. Они и сами могут реализовать очень сложные и креативные броски, и для партнёров создать очень хорошие моменты», — сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Михаилом Беленицким на «Чемпионате».
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