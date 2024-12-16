Беленицкий: всегда хотел попробовать себя за пределами страны — особенно в Евролиге

22-летний форвард УНИКСа Михаил Беленицкий рассказал о желании попробовать свои силы за пределами Единой лиги ВТБ.

«Я всегда хотел попробовать себя за пределами страны. Наверное, больше даже в Евролиге. Потому что в последнее время начал часто смотреть матчи. И атмосфера, которая творится на играх греческих или сербских команд, не сравнится, наверное, ни с чем. Всё-таки там совсем другой менталитет у болельщиков. И вот хотел бы проникнуться всей этой атмосферой и попробовать себя.

Всё-таки в той же Евролиге, на мой взгляд, уровень выше. И хотелось бы попробовать себя на этом уровне. Конкретные страны не рассматриваю, просто хотел бы попробовать себя в Евролиге. Так или иначе я сыграл бы с любым из клубов, если бы там оказался. Поэтому в любой команде с радостью попробовал бы себя», — сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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