Бэйлесс — о переходе Шрёдера в «Уорриорз»: теперь они имеют больше шансов на чемпионство

Известный североамериканский спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс положительно оценил переход Денниса Шрёдера из «Бруклин Нетс» в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Деннис Шрёдер является прекрасным усилением для «Голден Стэйт». Жёсткий ветеран, умеющий играть в клатче, с улучшающимся трёхочковым броском. «Уорриорз» теперь имеют больше шансов на чемпионство», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 14 декабря инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Бруклин Нетс» завершил сделку по обмену Денниса Шрёдера и одного выбора во втором раунде драфта в «Голден Стэйт Уорриорз» в обмен на Де'Энтони Мелтона и три выбора во втором раунде.