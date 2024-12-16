Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бэйлесс — о переходе Шрёдера в «Уорриорз»: теперь они имеют больше шансов на чемпионство

Бэйлесс — о переходе Шрёдера в «Уорриорз»: теперь они имеют больше шансов на чемпионство
Комментарии

Известный североамериканский спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс положительно оценил переход Денниса Шрёдера из «Бруклин Нетс» в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Деннис Шрёдер является прекрасным усилением для «Голден Стэйт». Жёсткий ветеран, умеющий играть в клатче, с улучшающимся трёхочковым броском. «Уорриорз» теперь имеют больше шансов на чемпионство», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 14 декабря инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Бруклин Нетс» завершил сделку по обмену Денниса Шрёдера и одного выбора во втором раунде драфта в «Голден Стэйт Уорриорз» в обмен на Де'Энтони Мелтона и три выбора во втором раунде.

Материалы по теме
Чарания рассказал, как «Голден Стэйт» может поступить с Деннисом Шрёдером после обмена
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android