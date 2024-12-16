Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» обыграть «Вашингтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 112:98.
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
98 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Пул - 21, Кулибали - 19, Сарр - 14, Шампани - 13, Каррингтон - 11, Батлер - 7, Дэвис - 5, Гилл - 4, Валанчюнас - 2, Багли III - 2, Болдуин Мл., Холмс
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Уайт - 15, Притчард - 15, Холидэй - 12, Хозер - 12, Браун - 11, Порзингис - 11, Корнет - 7, Спрингер - 1, Тиллман, Уолш, Кета
Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Лучшую результативность в «Вашингтоне» показал Джордан Пул, который набрал 21 очко.
«Бостон» одержал пятую победу за последние шесть матчей. «Вашингтон» потерпел третье поражение кряду. В следующем матче «Бостон» встретится с «Чикаго Буллз», а «Вашингтон» сыграет с «Шарлотт Хорнетс».
Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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