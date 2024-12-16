Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» обыграть «Вашингтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 112:98.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Лучшую результативность в «Вашингтоне» показал Джордан Пул, который набрал 21 очко.

«Бостон» одержал пятую победу за последние шесть матчей. «Вашингтон» потерпел третье поражение кряду. В следующем матче «Бостон» встретится с «Чикаго Буллз», а «Вашингтон» сыграет с «Шарлотт Хорнетс».

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.