Вембаньяма провёл 8-й матч в НБА с 20+ очками, 10+ подборами, 5+ передачами и 5+ блоками

Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 106:92 в пользу гостевой команды.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 20 очков (8 из 20 с игры, где 1 из 7 — трёхочковые; 3 из 3 — штрафные), 12 подборов, пять результативных передач и семь блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-8».

Видео можно посмотреть на канале San Antonio Spurs в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, 20-летний французский баскетболист за свою карьеру в НБА провёл восьмую встречу, в которой набирает как минимум 20 очков, 10 подборов, пять результативных передач и столько же блок-шотов.