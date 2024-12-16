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Вембаньяма провёл 8-й матч в НБА с 20+ очками, 10+ подборами, 5+ передачами и 5+ блоками

Вембаньяма провёл 8-й матч в НБА с 20+ очками, 10+ подборами, 5+ передачами и 5+ блоками
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Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 106:92 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
92 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 20, Сохан - 17, Барнс - 17, Шампани - 11, Бэсси - 8, Сиссоко - 6, Уэсли - 4, Васселл - 4, Мамукелашвили - 3, Касл - 2, Пол, Брэнэм
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Александер-Уолкер - 17, Макдэниелс - 12, Рэндл - 11, Гобер - 10, Конли - 9, Дивинченцо - 7, Гарза - 4, Диллингэм - 3, Рид - 3, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Дозьер

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 20 очков (8 из 20 с игры, где 1 из 7 — трёхочковые; 3 из 3 — штрафные), 12 подборов, пять результативных передач и семь блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-8».

Видео можно посмотреть на канале San Antonio Spurs в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, 20-летний французский баскетболист за свою карьеру в НБА провёл восьмую встречу, в которой набирает как минимум 20 очков, 10 подборов, пять результативных передач и столько же блок-шотов.

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