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Джордан Пул отметился сомнительными действиями во время матча с «Бостоном»

Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 112:98 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул оказался в забавной ситуации в середине третьей четверти, когда уронил на паркет защитника «Бостона» Пэйтона Притчарда. Однако вместо того, чтобы выполнить трёхочковый бросок, Пул решил указать на соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.