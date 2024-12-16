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Джордан Пул отметился сомнительными действиями во время матча с «Бостоном»

Джордан Пул отметился сомнительными действиями во время матча с «Бостоном»
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Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 112:98 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
98 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Пул - 21, Кулибали - 19, Сарр - 14, Шампани - 13, Каррингтон - 11, Батлер - 7, Дэвис - 5, Гилл - 4, Валанчюнас - 2, Багли III - 2, Болдуин Мл., Холмс
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Уайт - 15, Притчард - 15, Холидэй - 12, Хозер - 12, Браун - 11, Порзингис - 11, Корнет - 7, Спрингер - 1, Тиллман, Уолш, Кета

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул оказался в забавной ситуации в середине третьей четверти, когда уронил на паркет защитника «Бостона» Пэйтона Притчарда. Однако вместо того, чтобы выполнить трёхочковый бросок, Пул решил указать на соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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