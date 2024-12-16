Дончич практически оформил 30-очковый трипл-дабл за первую половину матча с «Голден Стэйт»

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 98:86 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич за первую половину встречи чуть не отметился 30-очковым трипл-даблом: за этот период словенский баскетболист набрал 28 очков, восемь подборов и девять результативных передач.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.