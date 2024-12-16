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Дончич практически оформил 30-очковый трипл-дабл за первую половину матча с «Голден Стэйт»

Дончич практически оформил 30-очковый трипл-дабл за первую половину матча с «Голден Стэйт»
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 98:86 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис

Разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич за первую половину встречи чуть не отметился 30-очковым трипл-даблом: за этот период словенский баскетболист набрал 28 очков, восемь подборов и девять результативных передач.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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