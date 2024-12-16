Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Даллас Маверикс, результат матча 16 декабря 2024, счёт 143:133, регулярный чемпионат НБА

45-очковый трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Голден Стэйт». У Карри — дабл-дабл
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 143:133.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис

Самым результативным в составе «Далласа» стал словенский защитник Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 45 очков, 11 подборов и 13 результативных передач. Его одноклубник американский защитник Клэй Томпсон набрал 29 очков.

Лидер «Голден Стэйт», американский разыгрывающий Стефен Карри оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 передач и пять подборов. Его партнёр по команде канадский лёгкий форвард Эндрю Уиггинс набрал 29 очков.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Мемфис Гриззлиз», а «Даллас» начнёт домашнюю серию игрой с «Лос-Анджелес Клипперс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Сейчас читают:
В НБА слишком большой перекос в атаку. А было ли такое раньше?
В НБА слишком большой перекос в атаку. А было ли такое раньше?

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android