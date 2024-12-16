45-очковый трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Голден Стэйт». У Карри — дабл-дабл

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Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 143:133.

Самым результативным в составе «Далласа» стал словенский защитник Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 45 очков, 11 подборов и 13 результативных передач. Его одноклубник американский защитник Клэй Томпсон набрал 29 очков.

Лидер «Голден Стэйт», американский разыгрывающий Стефен Карри оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 передач и пять подборов. Его партнёр по команде канадский лёгкий форвард Эндрю Уиггинс набрал 29 очков.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Мемфис Гриззлиз», а «Даллас» начнёт домашнюю серию игрой с «Лос-Анджелес Клипперс».

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.