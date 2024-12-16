Эксперт — о Дёмине: не хочу показаться предвзятым, мне действительно нравится игра Егора

Североамериканский журналист, обозреватель No Ceilings и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Стеймэн рассказал, с какими проблемами встретится российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин в конференции Big12 студенческой лиги NCAA в США.

«Егор демонстрирует 79% реализации бросков вблизи кольца и всего 22% на бросках с дриблинга, а его соотношение передач к потерям составляет 2,3. Сразу скажу, я не пытаюсь его критиковать, но стоит признать: Егор — это не тот же слэшер или завершатель атак, что Дилан Харпер (перспективный игрок, выступающий в NCAA. — Прим. «Чемпионата»). Впрочем, сегодня часто публикуют статистику без контекста, и хотя его 79% у кольца выглядят впечатляюще, проблемы с бросками с дриблинга остаются очевидными.

Я смотрел игру против «Провиденса» и не хочу показаться предвзятым — мне действительно нравится игра Егора, — но я считаю, что он получал достаточно хорошие возможности для бросков. Например, он создавал себе пространство после выхода из-за заслона или при бросках с дриблинга. В этих ситуациях он заставлял защитника врезаться в заслон и выходил на открытые броски с линии штрафных. Проблема в том, что он просто не реализовывал эти моменты.

Теперь о защите «Провиденса». Они действовали против него так, как, вероятно, будут играть и другие команды. Я уже говорил об этом в своих предыдущих подкастах: скорее всего, мы будем видеть, как против него выпускают разыгрывающего ростом около 185 см, который будет плотно опекать Егора по всей площадке. Такой защитник окажет давление корпусом и проверит его дриблинг на прочность. Думаю, подобная тактика станет привычной для игр конференции Big 12», — рассказал Стеймэн в рамках подкаста Locked On NBA Big Board.