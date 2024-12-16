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Козин из «Пари НН» рассказал о ключевом моменте матча с УНИКСом, который изменил ход игры

Козин из «Пари НН» рассказал о ключевом моменте матча с УНИКСом, который изменил ход игры
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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин отреагировал на поражение своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (66:102), который состоялся вчера, 15 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
102 : 66
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Найт - 29, Лопатин - 15, Рейнольдс - 12, Акун-Пёрселл - 10, Тэйлор - 10, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 9, Бако - 8, Комолов, Торопов, Илюк, Стуленков
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 15, Наталл - 12, Карпенков - 12, Хоменко - 11, Зоткин - 7, Чадов - 3, Шеперд - 2, Хвостов - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров

«В первую очередь хочу поздравить УНИКС с победой. Они преподали нам хороший урок и показали, как агрессивно нужно играть в защите, если ты хочешь добиться какого-то результата.

Мы сегодня не были готовы, ещё в начале первой четверти были в игре, но в конце, когда у нас был один тактический фол, мы его не использовали и получили несколько очков в быстром отрыве.

С этого момента УНИКС получил уверенность и их уже было сложно остановить», — приводит слова Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».

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