Козин из «Пари НН» рассказал о ключевом моменте матча с УНИКСом, который изменил ход игры

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин отреагировал на поражение своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (66:102), который состоялся вчера, 15 декабря.

«В первую очередь хочу поздравить УНИКС с победой. Они преподали нам хороший урок и показали, как агрессивно нужно играть в защите, если ты хочешь добиться какого-то результата.

Мы сегодня не были готовы, ещё в начале первой четверти были в игре, но в конце, когда у нас был один тактический фол, мы его не использовали и получили несколько очков в быстром отрыве.

С этого момента УНИКС получил уверенность и их уже было сложно остановить», — приводит слова Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».