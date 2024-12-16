В НБА установили рекорд по суммарному количеству трёхочковых попаданий для одного матча

Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 143:133 в пользу гостевой команды.

Интересно, что в этой встрече был установлен рекорд лиги по общему числу реализованных трёхочковых бросков обеими командами — их оказалось 48.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.