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Форвард «Далласа» Вашингтон подколол Стефена Карри во время матча с «Голден Стэйт»

Форвард «Далласа» Вашингтон подколол Стефена Карри во время матча с «Голден Стэйт»
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Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 143:133 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис

Лёгкий форвард «Далласа» Пи Джей Вашингтон на последней минуте встречи показал фирменный жест разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри Night Night, означающий «спокойной ночи». Таким способом Вашингтон дал понять, что победа будет за «Маверикс».

Пи Джей Вашингтон пародирует Стефена Карри

Пи Джей Вашингтон пародирует Стефена Карри

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 45-очковый трипл-дабл из 13 результативных передач и 11 подборов.

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