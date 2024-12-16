Форвард «Далласа» Вашингтон подколол Стефена Карри во время матча с «Голден Стэйт»

Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 143:133 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард «Далласа» Пи Джей Вашингтон на последней минуте встречи показал фирменный жест разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри Night Night, означающий «спокойной ночи». Таким способом Вашингтон дал понять, что победа будет за «Маверикс».

Пи Джей Вашингтон пародирует Стефена Карри Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 45-очковый трипл-дабл из 13 результативных передач и 11 подборов.