Лука Дончич повторил достижение Йокича, Бэйлора и Бёрда по трипл-даблам в НБА

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 143:133.

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 45 очков (16 из 23 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые; 7 из 9 — штрафные), сделал 13 результативных передач и 11 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+18».

Таким образом, 25-летний баскетболист поднялся на третье место в истории лиги, сравнявшись с Николой Йокичем, Элджином Бэйлором и Ларри Бёрдом по числу матчей с 45-очковыми трипл-даблами — у каждого из них по два таких достижения.

Лидерами в этом показателе являются Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук, которые оформили по пять подобных игр. На втором месте находятся Оскар Робертсон и Уилт Чемберлен с четырьмя такими матчами.