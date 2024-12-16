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Лука Дончич повторил достижение Йокича, Бэйлора и Бёрда по трипл-даблам в НБА

Лука Дончич повторил достижение Йокича, Бэйлора и Бёрда по трипл-даблам в НБА
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 143:133.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 45 очков (16 из 23 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые; 7 из 9 — штрафные), сделал 13 результативных передач и 11 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+18».

Таким образом, 25-летний баскетболист поднялся на третье место в истории лиги, сравнявшись с Николой Йокичем, Элджином Бэйлором и Ларри Бёрдом по числу матчей с 45-очковыми трипл-даблами — у каждого из них по два таких достижения.

Лидерами в этом показателе являются Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук, которые оформили по пять подобных игр. На втором месте находятся Оскар Робертсон и Уилт Чемберлен с четырьмя такими матчами.

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