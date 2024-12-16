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Дабл-дабл Дэвиса и 18 очков вернувшегося Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»

Дабл-дабл Дэвиса и 18 очков вернувшегося Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»
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Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 116:110.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Ривз - 19, Джеймс - 18, Реддиш - 8, Хатимура - 8, Расселл - 7, Кристи - 7, Кнехт - 5, Винсент - 3, Колоко - 1, Джеймс, Льюис, Оливари
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Морант - 20, Иди - 13, Кеннард - 12, Уэллс - 8, Бейн - 7, Смарт - 7, Альдама - 6, Кларк - 5, Хафф - 3, Пиппен Мл. - 2, Ларэвиа - 2, Каслтон, Спенсер, Кончар

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский бигмен Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 16 подборов. Вернувшийся в строй Леброн Джеймс записал в свой актив 18 очков, восемь подборов и восемь передач.

Самым результативным у гостей стал американский тяжёлый форвард Джарен Джексон, набравший 25 очков. В следующем матче «Лейкерс» в гостях сыграют с «Сакраменто», а «Мемфис» примет «Голден Стэйт».

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Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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