Дабл-дабл Дэвиса и 18 очков вернувшегося Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»

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Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 116:110.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский бигмен Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 16 подборов. Вернувшийся в строй Леброн Джеймс записал в свой актив 18 очков, восемь подборов и восемь передач.

Самым результативным у гостей стал американский тяжёлый форвард Джарен Джексон, набравший 25 очков. В следующем матче «Лейкерс» в гостях сыграют с «Сакраменто», а «Мемфис» примет «Голден Стэйт».

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.