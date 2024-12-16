В ночь с 15 на 16 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 16 декабря:

«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 119:104;

«Вашингтон Уизардс» – «Бостон Селтикс» – 98:112;

«Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» – 91:100;

«Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 92:106;

«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 116:109;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Даллас Маверикс» – 133:143;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 116:110.

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