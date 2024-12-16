Результаты игрового дня НБА 16 декабря
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В ночь с 15 на 16 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч.
Все результаты игрового дня НБА 16 декабря:
«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 119:104;
«Вашингтон Уизардс» – «Бостон Селтикс» – 98:112;
«Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» – 91:100;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 92:106;
«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 116:109;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Даллас Маверикс» – 133:143;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 116:110.
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 104
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 22, Халибёртон - 21, Нембард - 17, Топпин - 16, Тёрнер - 14, Матурин - 8, Уокер - 8, Брайант - 7, Макконнелл - 6, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Нью-Орлеан Пеликанс: Бостон - 20, Джонс - 19, Мюррей - 19, Мёрфи - 16, Макколлум - 15, Мисси - 9, Грин - 6, Кэйн, Тайс, Ривз, Джемисон
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
98 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Пул - 21, Кулибали - 19, Сарр - 14, Шампани - 13, Каррингтон - 11, Батлер - 7, Дэвис - 5, Гилл - 4, Валанчюнас - 2, Багли III - 2, Болдуин Мл., Холмс
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Уайт - 15, Притчард - 15, Холидэй - 12, Хозер - 12, Браун - 11, Порзингис - 11, Корнет - 7, Спрингер - 1, Тиллман, Уолш, Кета
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
91 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Да Силва - 20, Саггс - 9, Битадзе - 8, Блэк - 4, Колдуэлл-Поуп - 4, Энтони - 4, Айзек - 3, Хьюстан - 3, Джозеф - 2, Картер - 2, Куин, Ховард
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 22, Бриджес - 17, Харт - 12, Макбрайд - 7, Ануноби - 7, Ачиува - 4, Топпин, Пэйн, Колек, Симс, Райан
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
92 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 20, Сохан - 17, Барнс - 17, Шампани - 11, Бэсси - 8, Сиссоко - 6, Уэсли - 4, Васселл - 4, Мамукелашвили - 3, Касл - 2, Пол, Брэнэм
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Александер-Уолкер - 17, Макдэниелс - 12, Рэндл - 11, Гобер - 10, Конли - 9, Дивинченцо - 7, Гарза - 4, Диллингэм - 3, Рид - 3, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Дозьер
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 109
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Букер - 28, Дюрант - 20, Джонс - 19, О'Нил - 13, Аллен - 12, Нуркич - 10, Данн - 4, Игодаро - 4, Моррис - 4, Окоги - 2, Ли, Бол, Пламли
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 20, Авдия - 17, Грант - 17, Камара - 14, Шарп - 12, Клингэн - 10, Уильямс - 8, Бэнтон - 7, Хендерсон - 2, Уокер - 2, Рупер, Мюррэй, Рит
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис
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