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Вембаньяма превзошёл достижение трёх легенд НБА по одному из показателей в статистике

Вембаньяма превзошёл достижение трёх легенд НБА по одному из показателей в статистике
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма занимает четвёртое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации по числу игр с 20+ очками, 10+ подборами, пятью и более передачами и семью и более блокшотами. Как информирует статистический сервис StatMuse, выше француза в этом списке только такие выдающиеся игроки, как Дэвид Робинсон (семь раз), Хаким Оладжьювон (17 раз) и Карим Абдул-Джаббар (23 раза). У Виктора таких игр пять.

При этом, если ориентироваться на процентное соотношение матчей в карьере и игр, в которых вышеназванным игрокам удавалось добиваться соответствующей статистики, Вембаньяма является лидером. На данный момент француз сыграл в НБА 92 матча. Доля игр с 20+ очками, 10+ подборами, пятью и более передачами и семью и более блокшотами у него составляет 5,43%. Для Оладжьювона этот показатель равен 1,52%, для Абдул-Джаббара – 1,47%, а для Робинсона – 0,71%.

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Вембаньяма провёл 8-й матч в НБА с 20+ очками, 10+ подборами, 5+ передачами и 5+ блоками

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