Дончич стал автором достижения, которое не покорялось ни одному игроку в истории НБА
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» набрал 45 очков, реализовав шесть трёхочковых бросков, выполнил 11 подборов, отдал 13 результативных передач, а также сделал три перехвата. Как информирует статистический сервис Real Sports, Дончич стал первым баскетболистом в истории НБА, который сумел достичь этих показателей в одной игре.
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис
Напомним, «Даллас» победил «Голден Стэйт» со счётом 143:133. Ранее сообщалось, что Дончич повторил достижение Йокича, Бэйлора и Бёрда по трипл-даблам в Национальной баскетбольной ассоциации.
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