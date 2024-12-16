Дончич стал автором достижения, которое не покорялось ни одному игроку в истории НБА

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» набрал 45 очков, реализовав шесть трёхочковых бросков, выполнил 11 подборов, отдал 13 результативных передач, а также сделал три перехвата. Как информирует статистический сервис Real Sports, Дончич стал первым баскетболистом в истории НБА, который сумел достичь этих показателей в одной игре.

Напомним, «Даллас» победил «Голден Стэйт» со счётом 143:133. Ранее сообщалось, что Дончич повторил достижение Йокича, Бэйлора и Бёрда по трипл-даблам в Национальной баскетбольной ассоциации.

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