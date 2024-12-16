Единая лига представила символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось четыре легионера и один россиянин (Егор Рыжов).
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Алекс Хэмилтон («Парма»);
Егор Рыжов («Зенит»);
Джеремайя Мартин («Уралмаш»);
Алекса Аврамович (ЦСКА);
Маркос Найт (УНИКС).
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Первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает ЦСКА. На счету московской команды 17 побед при двух поражениях. На втором месте располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же самую разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).