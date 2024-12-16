Клэй Томпсон показал впечатляющую статистику в матчах с «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон выдал впечатляющие матчи со своей бывшей командой «Голден Стэйт Уорриорз». В нынешнем сезоне «Даллас» к настоящему моменту дважды встречался с «воинами». Томпсон в этих играх в среднем набирал 25,5 очка, совершая при этом 6,5 броска с трёхочковой дистанции с реализацией 56,5%.

Топмпон перешёл в «Даллас» перед этим сезоном, а до этого всю карьеру провёл в «Голден Стэйт». Вместе с «Уорриорз» он становился четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что один из руководителей клуба НБА негативно оценил приход Клэя в «Даллас».

Материалы по теме Руководитель клуба НБА негативно оценил приход Клэя Томпсона в «Даллас»

Главные новости дня: