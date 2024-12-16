Назван игрок, который провёл в регулярке НБА 500 матчей, не пропустив ни одной встречи
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Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» Микал Бриджес с момента старта карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не пропустил ни одного матча в регулярных чемпионатах. В настоящий момент в его активе 500 игр. Этой отметки он достиг после встречи с «Орландо Мэджик» (100:91). Бриджес стал шестым игроком в истории НБА, достигшим этого показателя, не пропустив ни одной игры, и первым со времён выступления Терри Тайлера (1978-1985).
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
91 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Да Силва - 20, Саггс - 9, Битадзе - 8, Блэк - 4, Колдуэлл-Поуп - 4, Энтони - 4, Айзек - 3, Хьюстан - 3, Джозеф - 2, Картер - 2, Куин, Ховард
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 22, Бриджес - 17, Харт - 12, Макбрайд - 7, Ануноби - 7, Ачиува - 4, Топпин, Пэйн, Колек, Симс, Райан
В нынешнем сезоне НБА Бриджес к настоящему моменту принял участие в 25 играх, в которых в среднем набирал 16,9 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 3,3 передачи.
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