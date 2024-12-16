Назван игрок, который провёл в регулярке НБА 500 матчей, не пропустив ни одной встречи

Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» Микал Бриджес с момента старта карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не пропустил ни одного матча в регулярных чемпионатах. В настоящий момент в его активе 500 игр. Этой отметки он достиг после встречи с «Орландо Мэджик» (100:91). Бриджес стал шестым игроком в истории НБА, достигшим этого показателя, не пропустив ни одной игры, и первым со времён выступления Терри Тайлера (1978-1985).

В нынешнем сезоне НБА Бриджес к настоящему моменту принял участие в 25 играх, в которых в среднем набирал 16,9 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 3,3 передачи.

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