Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы игровые качества, которые желает видеть Редик в потенциальном новичке «Лейкерс»

Названы игровые качества, которые желает видеть Редик в потенциальном новичке «Лейкерс»
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик ищет игрока, который мог бы выходить в старте команды вместе с Энтони Дэвисом, Леброном Джеймсом, Руи Хатимурой и Остином Ривзом. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал обозреватель Йован Буха.

По словам Редика, ему нужен игрок, который чувствует себя комфортно без мяча, при этом может реализовывать трёхочковые броски. Конкретных баскетболистов Редик не назвал.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» встречался с клубом «Мемфис Гриззлиз» и победил со счётом 116:110.

Материалы по теме
Эй Смит назвал игрока НБА, которому должен подражать Бронни Джеймс, чтобы стать успешным

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android