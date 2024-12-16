Названы игровые качества, которые желает видеть Редик в потенциальном новичке «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик ищет игрока, который мог бы выходить в старте команды вместе с Энтони Дэвисом, Леброном Джеймсом, Руи Хатимурой и Остином Ривзом. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал обозреватель Йован Буха.

По словам Редика, ему нужен игрок, который чувствует себя комфортно без мяча, при этом может реализовывать трёхочковые броски. Конкретных баскетболистов Редик не назвал.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» встречался с клубом «Мемфис Гриззлиз» и победил со счётом 116:110.

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