Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу боли в ноге

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своего самочувствия. Лидер «озёрников» пропускал две игры из-за боли в ноге. На паркет он вышел в недавнем матче с клубом «Мемфис Гриззлиз» (116:110).

«У меня была возможность отдохнуть и привести свой разум, тело и всё остальное в то состояние, которое мне было нужно. И это сработало. Я прислушиваюсь не только к себе, потому что, если бы это зависело лишь от меня, я, вероятно, сыграл бы в матче с «Портлендом». Не уверен, что вышел бы на площадку в игре с «Миннесотой», но было бы трудно удержать меня от этого. Но есть команда, и я должен прислушиваться к её мнению. Они заботятся обо мне. Осталось ли повреждение ноги позади? Нет, этот вопрос всё ещё на повестке», — сказал Джеймс во время общения с прессой.

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