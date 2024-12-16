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Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу боли в ноге

Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу боли в ноге
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своего самочувствия. Лидер «озёрников» пропускал две игры из-за боли в ноге. На паркет он вышел в недавнем матче с клубом «Мемфис Гриззлиз» (116:110).

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Ривз - 19, Джеймс - 18, Реддиш - 8, Хатимура - 8, Расселл - 7, Кристи - 7, Кнехт - 5, Винсент - 3, Колоко - 1, Джеймс, Льюис, Оливари
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Морант - 20, Иди - 13, Кеннард - 12, Уэллс - 8, Бейн - 7, Смарт - 7, Альдама - 6, Кларк - 5, Хафф - 3, Пиппен Мл. - 2, Ларэвиа - 2, Каслтон, Спенсер, Кончар

«У меня была возможность отдохнуть и привести свой разум, тело и всё остальное в то состояние, которое мне было нужно. И это сработало. Я прислушиваюсь не только к себе, потому что, если бы это зависело лишь от меня, я, вероятно, сыграл бы в матче с «Портлендом». Не уверен, что вышел бы на площадку в игре с «Миннесотой», но было бы трудно удержать меня от этого. Но есть команда, и я должен прислушиваться к её мнению. Они заботятся обо мне. Осталось ли повреждение ноги позади? Нет, этот вопрос всё ещё на повестке», — сказал Джеймс во время общения с прессой.

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