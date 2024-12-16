Руди Гобер совершил два досадных промаха в рамках одного матча НБА

Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 106:92 в пользу гостевой команды.

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер во время встречи дважды попал в неловкую ситуацию, промахнувшись по кольцу без сопротивления, находясь совсем рядом.

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В текущем регулярном сезоне Гобер принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 11 подборов, 10,6 очка и две результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 63,3, штрафных — 76,5.