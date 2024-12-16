Руди Гобер совершил два досадных промаха в рамках одного матча НБА
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Сегодня, 16 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 106:92 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
92 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 20, Сохан - 17, Барнс - 17, Шампани - 11, Бэсси - 8, Сиссоко - 6, Уэсли - 4, Васселл - 4, Мамукелашвили - 3, Касл - 2, Пол, Брэнэм
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Александер-Уолкер - 17, Макдэниелс - 12, Рэндл - 11, Гобер - 10, Конли - 9, Дивинченцо - 7, Гарза - 4, Диллингэм - 3, Рид - 3, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Дозьер
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер во время встречи дважды попал в неловкую ситуацию, промахнувшись по кольцу без сопротивления, находясь совсем рядом.
В текущем регулярном сезоне Гобер принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 11 подборов, 10,6 очка и две результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 63,3, штрафных — 76,5.
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