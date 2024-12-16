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Клэй Томпсон высказался о матче с «Голден Стэйт» — клубом, где он провёл 13 лет

Клэй Томпсон высказался о матче с «Голден Стэйт» — клубом, где он провёл 13 лет
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон поделился мнением о матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся 16 декабря мск в рамках регулярного чемпионата НБА. В «Голден Стэйт» Томпсон выступал с начала карьеры до перехода в «Даллас» (2011 — 2024) и выиграл четыре титула НБА. После ухода игрока калифорнийская команда вывела из обращения 11-й номер, под которым он выступал.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис

«Здорово видеть все эти футболки с номером 11. Я всё ещё невероятно благодарен за то время, которое провёл здесь», — сказал Томпсон в интервью пресс-службе НБА.

Напомним, в матче с «Уорриорз» Клэй набрал 29 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи. Встреча закончилась со счётом в пользу «Маверикс».

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