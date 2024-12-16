Карл-Энтони Таунс навалился всем телом на оператора во время матча «Орландо» — «Нью-Йорк»

Центровой и один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 100:91.

В заключительной четверти Таунс прорвался в трёхсекундную зону соперника, успешно завершив атаку лэй-апом и заработав два очка. Однако после этого он потерял равновесие и случайно упал на оператора.

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Карл-Энтони провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 22 очка (7 из 15 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые; 7 из 7 — штрафные), сделав 22 подбора и пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+9».