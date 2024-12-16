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Карл-Энтони Таунс навалился всем телом на оператора во время матча «Орландо» — «Нью-Йорк»

Карл-Энтони Таунс навалился всем телом на оператора во время матча «Орландо» — «Нью-Йорк»
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Центровой и один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 100:91.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
91 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Да Силва - 20, Саггс - 9, Битадзе - 8, Блэк - 4, Колдуэлл-Поуп - 4, Энтони - 4, Айзек - 3, Хьюстан - 3, Джозеф - 2, Картер - 2, Куин, Ховард
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 22, Бриджес - 17, Харт - 12, Макбрайд - 7, Ануноби - 7, Ачиува - 4, Топпин, Пэйн, Колек, Симс, Райан

В заключительной четверти Таунс прорвался в трёхсекундную зону соперника, успешно завершив атаку лэй-апом и заработав два очка. Однако после этого он потерял равновесие и случайно упал на оператора.

ВИДЕО

Карл-Энтони провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 22 очка (7 из 15 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые; 7 из 7 — штрафные), сделав 22 подбора и пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+9».

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