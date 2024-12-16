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«Типичный серб». Дрэймонд Грин перепутал национальность Луки Дончича

«Типичный серб». Дрэймонд Грин перепутал национальность Луки Дончича
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о словенском лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче после матча их команд в регулярном чемпионате НБА. Встреча закончилась со счётом 144:133 в пользу «Далласа». Дончич набрал 45 очков, сделал 11 подборов и 13 результативных передач.

«Типичный серб. Хотя нет, не серб, он же словенец. Но они недалеки друг от друга. У них такая беззаботная манера поведения. Иногда они забрасывают сложные мячи, но в большинстве случаев никак не оживляются после этого. Но вообще играть с Лукой действительно здорово», — приводит слова Грина Eurohoops.

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