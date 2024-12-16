Форвард ЦСКА Никита Курбанов высказался о предстоящем матче с «Самарой»

Лёгкий форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча пройдёт 18 декабря в Самаре и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 18 декабря 2024, среда. 18:00 МСК Самара Самарская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«У нас сейчас будет тяжёлое расписание — три игры на выезде. Непростые матчи с «Самарой», «Локомотивом-Кубань» и «Автодором». Надо отметить, что «Самара», с которой сыграем в ближайшем матче, сейчас стала несколько непредсказуемой. Вроде бы состав у них сейчас стал попроще, но они показали, что и этим составом могут обыгрывать серьёзных соперников — таких как «Локомотив-Кубань». Поэтому не стоит недооценивать их. Нужно подходить в полной боевой готовности к трём гостевым матчам. Сейчас все мысли, чтобы завершить календарный год победами», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

ЦСКА в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. «Самара» располагается на девятой позиции.

Интервью легенды ЦСКА Никиты Курбанова в редакции «Чемпионата»: