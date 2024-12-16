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Форвард ЦСКА Никита Курбанов высказался о предстоящем матче с «Самарой»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов высказался о предстоящем матче с «Самарой»
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Лёгкий форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча пройдёт 18 декабря в Самаре и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас сейчас будет тяжёлое расписание — три игры на выезде. Непростые матчи с «Самарой», «Локомотивом-Кубань» и «Автодором». Надо отметить, что «Самара», с которой сыграем в ближайшем матче, сейчас стала несколько непредсказуемой. Вроде бы состав у них сейчас стал попроще, но они показали, что и этим составом могут обыгрывать серьёзных соперников — таких как «Локомотив-Кубань». Поэтому не стоит недооценивать их. Нужно подходить в полной боевой готовности к трём гостевым матчам. Сейчас все мысли, чтобы завершить календарный год победами», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

ЦСКА в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. «Самара» располагается на девятой позиции.

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