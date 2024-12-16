Таунс повторил достижение, которое в этом сезоне НБА покорялось лишь Йокичу и Сабонису

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» набрал 22 очка и сделал 22 подбора. Таунс присоединился к Николе Йокичу («Денвер Наггетс») и Домантасу Сабонису («Сакраменто Кингз») как к единственным игрокам, которым в нынешнем сезоне НБА в отдельном матче удалось набрать по меньшей мере 20 очков и сделать столько же подборов.

Напомним, матч между «Нью-Йорком» и «Орландо» закончился со счётом 100:91 в пользу игроков «Никс».

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