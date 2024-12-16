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Таунс повторил достижение, которое в этом сезоне НБА покорялось лишь Йокичу и Сабонису

Таунс повторил достижение, которое в этом сезоне НБА покорялось лишь Йокичу и Сабонису
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» набрал 22 очка и сделал 22 подбора. Таунс присоединился к Николе Йокичу («Денвер Наггетс») и Домантасу Сабонису («Сакраменто Кингз») как к единственным игрокам, которым в нынешнем сезоне НБА в отдельном матче удалось набрать по меньшей мере 20 очков и сделать столько же подборов.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
91 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Да Силва - 20, Саггс - 9, Битадзе - 8, Блэк - 4, Колдуэлл-Поуп - 4, Энтони - 4, Айзек - 3, Хьюстан - 3, Джозеф - 2, Картер - 2, Куин, Ховард
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 22, Бриджес - 17, Харт - 12, Макбрайд - 7, Ануноби - 7, Ачиува - 4, Топпин, Пэйн, Колек, Симс, Райан

Напомним, матч между «Нью-Йорком» и «Орландо» закончился со счётом 100:91 в пользу игроков «Никс».

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