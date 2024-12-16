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Эксперт назвал клуб НБА, которому следует обратить внимание на Егора Дёмина

Эксперт назвал клуб НБА, которому следует обратить внимание на Егора Дёмина
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Обозреватель Sir Charles in Charge Майкл Саенц высказал мнение, что российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин мог бы подойти клубу НБА «Шарлотт Хорнетс».

«По мере того, как мы приближаемся к драфту НБА 2025 года, вполне естественно начать задумываться о перспективах, которые могут ожидать «Хорнетс». С учётом прогнозируемого выбора команды в топ-5, есть несколько различных вариантов, которые, возможно, уже вызывают у них интерес. Мог бы предположить, что поиск талантливого винга будет для команды одним из главных приоритетов на драфте НБА в 2025 году.

Одним из потенциальных мог бы стать новичок BYU Егор Дёмин. Он набирал в среднем за матч 13 очков, шесть передач и пять подборов, так что будет рассматриваться как один из наиболее универсальных и разносторонних игроков, не входящих в топ-3. Нет никаких сомнений, что он действительно обладает потрясающим набором атакующих навыков, в которые команды НБА обязательно влюбятся», — написал Саенц.

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