Стив Керр назвал сильные стороны новичка «Голден Стэйт» Денниса Шрёдера

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу обмена 31-летнего разыгрывающего Денниса Шрёдера.

«Я в восторге. Уже напомнил Деннису, как он надирал мне задницу на трёх разных континентах. Если не можешь победить – объединись. Он блестяще сыграл с нами, когда выступал за «Лейкерс». Кроме того, мы пересекались на матчах сборных на чемпионате мира, в выставочной игре в Лондоне. Он настоящий борец, умеет играть в пик-н-роллах, здорово действует на обеих сторонах площадки.

Посмотрим, как всё сложится. Ему предстоит пройти медосмотр, затем он потренируется в следующие два дня. Он идеально подходит для старта рядом со Стефом Карри. Будет думать», — сказал Керр на пресс-конференции.

14 декабря инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Бруклин» завершил сделку по обмену Шрёдера и одного выбора во втором раунде драфта в «Голден Стэйт Уорриорз» в обмен на Де'Энтони Мелтона и три выбора во втором раунде.

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