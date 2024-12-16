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Фото: Лука Дончич пришёл исцарапанным на пресс-конференцию после игры с «Уорриорз»

Фото: Лука Дончич пришёл исцарапанным на пресс-конференцию после игры с «Уорриорз»
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25-летний словенский баскетболист, играющий на позициях защитника в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», Лука Дончич пришёл с царапинами на теле на конференцию после победной игры с «Голден Стэйт Уорриорз», завершившейся победой техасской команды со счётом 143:133.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис

Фото: Кадр с пресс-конференции

Болельщики обратили внимание на большое количество ран, присутствующих на теле словенского баскетболиста, и стали обвинять игроков НБА в том, что те не следят за гигиеной рук и не стригут свои ногти, о чём просят и, в некоторых спортшколах, заставляют тренеры.

Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» набрал 45 очков, реализовав шесть трёхочковых бросков, выполнил 11 подборов, отдал 13 результативных передач, а также сделал три перехвата.

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