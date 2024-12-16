Фото: Лука Дончич пришёл исцарапанным на пресс-конференцию после игры с «Уорриорз»

25-летний словенский баскетболист, играющий на позициях защитника в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», Лука Дончич пришёл с царапинами на теле на конференцию после победной игры с «Голден Стэйт Уорриорз», завершившейся победой техасской команды со счётом 143:133.

Фото: Кадр с пресс-конференции

Болельщики обратили внимание на большое количество ран, присутствующих на теле словенского баскетболиста, и стали обвинять игроков НБА в том, что те не следят за гигиеной рук и не стригут свои ногти, о чём просят и, в некоторых спортшколах, заставляют тренеры.

Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» набрал 45 очков, реализовав шесть трёхочковых бросков, выполнил 11 подборов, отдал 13 результативных передач, а также сделал три перехвата.