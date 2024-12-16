Чемпион НБА: Йокич разрушил мою мысль о том, что баскетболист должен быть атлетичным

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс», 47-летний серб Предраг Стоякович высказался в адрес соотечественника и центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Йокич был неизвестен в Европе. Он играл в этом маленьком клубе в Сербии [«Мега Визура»] и был одним из тех парней, которым было всё равно на это. Заслуга [в его раскрутке] принадлежит «Денвер Наггетс». Они выбрали его во втором раунде. И теперь эти двое [Лука и Йокич] разрушили все мои убеждения за эти годы, что баскетболисту нужно быть атлетичным. Лука и Никола — просто прекрасные примеры того, что могут сделать фундаментальные навыки в игре», — приводит слова Стояковича портал The Sports Rush.