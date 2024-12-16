Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс — о рекорде сына по очкам за матч: трудолюбие всегда вознаграждается

Леброн Джеймс — о рекорде сына по очкам за матч: трудолюбие всегда вознаграждается
Комментарии

39-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал рекордные 30 очков своего сына и партнёра по клубу Бронни Джеймса, которые он набрал по ходу матча в Лиге развития НБА (G-лига) в составе «Саут-Бэй Лейкерс».

«Просто продолжайте распределять нагрузку каждый день, продолжайте работать, трудолюбие всегда вознаграждается в конце. Просто здорово видеть, как Бронни возвращается к самому себе, возвращается к своей игре, возвращается к тому, что он играет свободно, продолжает творить и просто играет в ту игру, которую он любит и в которую умеет играть», — приводит слова Леброна издание The Sports Rush.

Материалы по теме
Бронни Джеймс кратко прокомментировал свои рекордные 30 очков в Лиге развития НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android