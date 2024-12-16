Леброн Джеймс — о рекорде сына по очкам за матч: трудолюбие всегда вознаграждается

39-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал рекордные 30 очков своего сына и партнёра по клубу Бронни Джеймса, которые он набрал по ходу матча в Лиге развития НБА (G-лига) в составе «Саут-Бэй Лейкерс».

«Просто продолжайте распределять нагрузку каждый день, продолжайте работать, трудолюбие всегда вознаграждается в конце. Просто здорово видеть, как Бронни возвращается к самому себе, возвращается к своей игре, возвращается к тому, что он играет свободно, продолжает творить и просто играет в ту игру, которую он любит и в которую умеет играть», — приводит слова Леброна издание The Sports Rush.