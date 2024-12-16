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Керр — о поражении «Уорриорз» в игре с «Далласом»: проблема была в Дончиче. Он невероятен

Керр — о поражении «Уорриорз» в игре с «Далласом»: проблема была в Дончиче. Он невероятен
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Главный тренер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о поражении своего клуба в матче с «Даллас Маверикс», а также высоко отметил игру словена Луки Дончича. Игра состоялась сегодня, 16 декабря, и завершилась со счётом 143:133 в пользу «Маверикс».

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис

«Проблема была в Луке Дончиче. Насколько помню, им удалось реализовать девять бросков, из которых три реализовал Лука. Потом он ещё отдал три передачи. Так что он был невероятен, отдаю должное ему и «Даллас Маверикс». У них чертовски хорошая команда», — приводит слова Керра портал The Sports Rush.

Напомним, по итогам встречи Дончич оформил трипл-дабл — набрал 45 очков, сделал 11 подборов, отдал 13 результативных передач, а также совершил три перехвата и оформил два блок-шота.

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