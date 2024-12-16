Керр — о поражении «Уорриорз» в игре с «Далласом»: проблема была в Дончиче. Он невероятен

Главный тренер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о поражении своего клуба в матче с «Даллас Маверикс», а также высоко отметил игру словена Луки Дончича. Игра состоялась сегодня, 16 декабря, и завершилась со счётом 143:133 в пользу «Маверикс».

«Проблема была в Луке Дончиче. Насколько помню, им удалось реализовать девять бросков, из которых три реализовал Лука. Потом он ещё отдал три передачи. Так что он был невероятен, отдаю должное ему и «Даллас Маверикс». У них чертовски хорошая команда», — приводит слова Керра портал The Sports Rush.

Напомним, по итогам встречи Дончич оформил трипл-дабл — набрал 45 очков, сделал 11 подборов, отдал 13 результативных передач, а также совершил три перехвата и оформил два блок-шота.