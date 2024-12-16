Карл-Энтони Таунс повторил достижение бывшего игрока «Нью-Йорк Никс»

29-летний американский и доминиканский баскетболист, выступающий за команду НБА «Нью-Йорк Никс» на позиции форварда, Карл-Энтони Таунс повторил достижение бывшего игрока «Никс» и чемпиона североамериканской лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дэвида Ли. В 2009 году Ли завершил 15 игр подряд с дабл-даблом на своём счету (двузначное число по двум любым показателям эффективности за матч: очки/подборы/передачи/перехваты/блок-шоты).

Последние 15 игр Таунса за «Нью-Йорк Никс» (очки — подборы);

1. 22 — 22 ;

2. 19 — 19;

3. 24 — 15;

4. 27 — 16;

5. 23 — 15;

6. 14 — 19;

7. 19 — 12;

8. 25 — 14;

9. 30 — 15;

10. 16 — 16;

11. 34 — 10;

12. 24 — 12;

13. 26 — 15;

14. 46 — 10;

15. 21 — 13.