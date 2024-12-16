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Карл-Энтони Таунс повторил достижение бывшего игрока «Нью-Йорк Никс»

Карл-Энтони Таунс повторил достижение бывшего игрока «Нью-Йорк Никс»
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29-летний американский и доминиканский баскетболист, выступающий за команду НБА «Нью-Йорк Никс» на позиции форварда, Карл-Энтони Таунс повторил достижение бывшего игрока «Никс» и чемпиона североамериканской лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дэвида Ли. В 2009 году Ли завершил 15 игр подряд с дабл-даблом на своём счету (двузначное число по двум любым показателям эффективности за матч: очки/подборы/передачи/перехваты/блок-шоты).

Последние 15 игр Таунса за «Нью-Йорк Никс» (очки — подборы);
1. 22 — 22 ;
2. 19 — 19;
3. 24 — 15;
4. 27 — 16;
5. 23 — 15;
6. 14 — 19;
7. 19 — 12;
8. 25 — 14;
9. 30 — 15;
10. 16 — 16;
11. 34 — 10;
12. 24 — 12;
13. 26 — 15;
14. 46 — 10;
15. 21 — 13.

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