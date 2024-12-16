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Стив Керр рассказал о забавном диалоге с Деннисом Шрёдером перед игрой с «Маверикс»

Стив Керр рассказал о забавном диалоге с Деннисом Шрёдером перед игрой с «Маверикс»
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Главный тренер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о забавном диалоге с 31-летним немецким разыгрывающим защитником Деннисом Шрёдером.

«Я сказал Деннису сегодня перед игрой с «Даллас Маверикс», что он надрал мне зад на трёх разных континентах. Знаете ли, если вам не удаётся кого-то победить, то возьмите его к себе (смеётся)», — приводит слова Керра портал The Sports Rush.

Напомним, 14 декабря инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Бруклин Нетс» завершил сделку по обмену Денниса Шрёдера и одного выбора во втором раунде драфта в «Голден Стэйт Уорриорз» в обмен на Де'Энтони Мелтона и три выбора во втором раунде.

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