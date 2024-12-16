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Стефен Карри отреагировал на приближение Клэя Томпсона к 5-му месту по трёхочковым броскам

Стефен Карри отреагировал на приближение Клэя Томпсона к 5-му месту по трёхочковым броскам
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36-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион НБА, с 2009 года выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри отреагировал на приближение своего бывшего партнёра и игрока «Даллас Маверикс» Клэя Томпсона к пятому месту в списке лидеров по трёхочковым броскам, на котором расположился бывший баскетболист Реджи Миллер.

«Подождите. Вы сказали «пятый»?… Это безумие, потому что я обогнал Реджи [Миллера] три года назад, и он был вторым в этом списке, а теперь он пятый…

Что ж, я уверен, что в какой-то момент, я не знаю, когда, но просто уверен, однажды Клэй войдёт в тройку лучших, если избежит травм. Поэтому я думаю, что вполне уместно, что я, Джеймс [Харден] и Клэй в конце нашей карьеры в какой-то момент займём первые три позиции в этом рейтинге трёхочковых.

Но мы, так или иначе, передаём эстафету следующему поколению парней, которые, вероятно, попытаются догнать нас. Так что это здорово, что мы с Клэем находимся в рейтинге уже долгое время», — сказал Стефен на конференции после игры с «Даллас Маверикс», закончившейся поражением «воинов» со счётом 133:143.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис

На данный момент Томпсон реализовал 2549 трёхочковых бросков и расположился на шестом месте рейтинга. У Реджи Миллера, идущего пятым, 2560 заброшенных дальних попаданий.

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