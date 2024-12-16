Стефен Карри отреагировал на приближение Клэя Томпсона к 5-му месту по трёхочковым броскам

36-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион НБА, с 2009 года выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри отреагировал на приближение своего бывшего партнёра и игрока «Даллас Маверикс» Клэя Томпсона к пятому месту в списке лидеров по трёхочковым броскам, на котором расположился бывший баскетболист Реджи Миллер.

«Подождите. Вы сказали «пятый»?… Это безумие, потому что я обогнал Реджи [Миллера] три года назад, и он был вторым в этом списке, а теперь он пятый…

Что ж, я уверен, что в какой-то момент, я не знаю, когда, но просто уверен, однажды Клэй войдёт в тройку лучших, если избежит травм. Поэтому я думаю, что вполне уместно, что я, Джеймс [Харден] и Клэй в конце нашей карьеры в какой-то момент займём первые три позиции в этом рейтинге трёхочковых.

Но мы, так или иначе, передаём эстафету следующему поколению парней, которые, вероятно, попытаются догнать нас. Так что это здорово, что мы с Клэем находимся в рейтинге уже долгое время», — сказал Стефен на конференции после игры с «Даллас Маверикс», закончившейся поражением «воинов» со счётом 133:143.

На данный момент Томпсон реализовал 2549 трёхочковых бросков и расположился на шестом месте рейтинга. У Реджи Миллера, идущего пятым, 2560 заброшенных дальних попаданий.