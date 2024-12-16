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«Уорриорз» за 23 дня потеряли семь мест на Западе в сезоне-2024/2025

«Уорриорз» за 23 дня потеряли семь мест на Западе в сезоне-2024/2025
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Американский баскетбольный клуб из Сан-Франциско «Голден Стэйт Уорриорз» за 23 дня потерял семь мест в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сместившись с первой строчки на восьмую.

23 ноября баскетболисты «Уорриорз» одолели команду «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 112:108, возглавив Западную конференцию, обладая серией из 12 побед и трёх поражений. Но уже в следующем бэк-ту-бэк матче «Уорриорз» уступили «Сан-Антонио Спёрс» и начали свою серию проигранных матчей, которая достигла пяти встреч. С тех пор у «Голден Стэйт» две победы и восемь поражений, по итогу которых калифорнийский клуб располагается на восьмом месте.

Минувшей ночью «Голден Стэйт» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 133:143.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис
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