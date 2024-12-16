«Уорриорз» за 23 дня потеряли семь мест на Западе в сезоне-2024/2025

Американский баскетбольный клуб из Сан-Франциско «Голден Стэйт Уорриорз» за 23 дня потерял семь мест в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сместившись с первой строчки на восьмую.

23 ноября баскетболисты «Уорриорз» одолели команду «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 112:108, возглавив Западную конференцию, обладая серией из 12 побед и трёх поражений. Но уже в следующем бэк-ту-бэк матче «Уорриорз» уступили «Сан-Антонио Спёрс» и начали свою серию проигранных матчей, которая достигла пяти встреч. С тех пор у «Голден Стэйт» две победы и восемь поражений, по итогу которых калифорнийский клуб располагается на восьмом месте.

Минувшей ночью «Голден Стэйт» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 133:143.